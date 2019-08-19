Son Dakika! Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine yanıt: Anlaşılmadığını gösteriyor

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, yapılan teklifin yetersiz olduğunu belirterek, "Müzakerelere uygun değildir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin şunları söyledi:

"Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor. Başkanlar kurulumuzu gece acil toplayarak ilk teklifle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Teklif yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görülmemektedir. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretmeme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması düşüncesindeyiz. Olumlu yaklaşımlara rağmen hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz.

"MÜZAKERE SÜRECİ UZATILMALI"

Dün gece Kamu İşveren Heyeti Başkanı, maaş ve ücretlere ilişkin artış teklifini güncelledi. Masaya 2 puan daha konulmasını sağlayan yeni bir teklif sürece dahil edildi.

Diğer taraftan, toplu pazarlık sürecinin ilk oturumunda belirlenen çalışma takvimine göre müzakere evresinin yarın son günü. Bir başka ifadeyle uzlaşmak, anlaşmak ve toplu sözleşme imzalamak için kullanabileceğimiz bir buçuk günlük bir süremiz kaldı. Takvimde değişiklik yapılıp 2 gün müzakere süreci uzatılmalı. Şu an içinde olduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama eşiğinin dışındadır.

"YENİ BİR TEKLİF SUNULMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETMİŞTİK"

Toplu sözleşme süreci acısından önemli bir eşikteyiz. Önümüzde artırılma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; ilki müzakere süresini uzatmak, diğeri ise zam oranlarını yükseltmektir.

Konfederasyon olarak Kamu İşvereninin masaya getirdiği ilk oranları yetersiz görmüş, bu çerçevede teklifleri yok hükmünde saydığımızı, malul bulduğumuzu, makul ve makbul yeni bir teklif sunulması gerektiğini ifade etmiştik.

Yeni teklifi önemsiyoruz bu nedenle Başkanlar Kurulumuzu toplayarak ortak akıl ve ortak tavır çerçevesinde teklifle ilgili değerlendirmemizi dün gece yaptık. Toplu sözleşmede gelinen noktayı ve ortaya konulan çabaları masaya yatırdık."

MEMURLAR NE TALEP EDİYOR?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.