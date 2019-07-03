03.07.2019 10:21
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Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu

Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz ayında yüzde 5 oranında, memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran'da TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15,72 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin yılın ilk yarısı için alacağı zam oranları da belli oldu.

SSK VE BAĞ-KURLULARA YÜZDE 5, MEMURLARA YÜZDE 6 ZAM

Haziran ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,03 artması sonrası, yıllık enflasyon yüzde 15,72 oldu. Bu rakam sonrası SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

5 AYDA YÜZDE 4,98 OLDU

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1,06, Şubat'ta yüzde 0,16, Mart'ta yüzde 1,03, Nisan'da yüzde 1,69 ve Mayıs'ta da yüzde 0,95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4,98 oldu.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Ekonomi, Güncel

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