Memurların maaş zammı belli oldu

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

MEMURLAR NE TALEP ETMİŞTİ?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

HÜKÜMET NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Hükümet ise toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk olarak 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de yüzde 3+2,5'luk zam teklifi yapmıştı. Yapılan teklifin yeterli bulunmaması üzerine hükümet teklifini yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirmişti. Ancak sendikalar bu zammın enflasyon karşısında bir anlamı olmadığını belirtmişti.

'MÜZAKEREYE UYGUN GÖRMÜYORUZ'

Hükümetin yaptığı son teklif sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta; fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de müzakereye uygun görmemektedir. Hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz" demişti.

MEMURLAR EYLEM YAPMIŞTI

Hükümet ile zam görüşmelerinde sonuç alamayan Memur-SenAnkara'da iş bırakmış ve Çalışma Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı. Eyleme katılan memurlar boş cüzdanlarla hükümetin yaptığı zam teklifini protesto etmişti.

MÜZAKERELER OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTI

Yaşanan gelişmeler üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, müzakerelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını belirterek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecinin başladığını açıklamıştı. Selçuk konu hakkında şunları söylemişti:

"Kamu İşveren Heyeti başından beri süreci hassasiyetle yürüttü. Sürecin tamamında memurların ve emeklilerin sosyal haklarını savunan bir görüş benimsedik. Bununla birlikte 82 milyonun refahı göz önüne alınarak harcama bileşenleri üzerinde adil bir yaklaşım sergiledik. Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu. Nihai kararı Hakem Kurulu verecek. Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak"