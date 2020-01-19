Son dakika: Libya Konferansı sona erdi! Merkel ve Guterres alınan kararları açıkladı

Libya 'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya 'nın başkenti Berlin 'de düzenlenen konferans sona erdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

MERKEL: KAPSAMLI BİR PLAN KONUSUNDA ANLAŞTIK

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.

Merkel, burada yaptığı konuşmada, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Ateşkes ve silah ambargosuna saygı duyulacak." dedi.

"Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" diyen Merkel, "General Hafter ve Başbakan Sarrac'ın burada olması önemli. Kendileri fikirlerini söylediler. İki tarafta masa başına oturdu ve daha pekiştirilmiş ateşkesin oluşturulması için çalışıldı. Önümüzdeki haftalarda adımların atılmasını bekliyoruz. Tüm katılımcılar, 5+5 komitesi bir araya gelene kadar bir taahhüt verdiler. Bunların içerisinde çatışmanın devam etmesi yönünde destek vermeme çağrısı var. Burada önemli olan bugün verilen sözlerin takip edilmesi, gerçekleştirilmesi. Amaç Libya halkına kendi kaderlerini tayin etme hakkındır. Önümüzdeki yol bir hayli zorlu. Libya içerisinde tartışmalar var ama gördüğümüz korkunç ıstırap ve terörizmin artması daha önemli. Bütün taraflar taahhütlerin uyulmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

"ASKERİ KOMİTEYİ CENEVRE'DE TOPLAYACAK DURUMA GELDİK"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Libya çatışmasının askeri bir çözümü olamaz. Taraflar silahlı çatışmaya müdahale etmeyecek. Silah ambargosuna uyulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı ve "Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik" mesajını verdi.

Guterres toplantıya katılan tüm tarafların ateşkesi destekleme taahhüdünde bulunduğu da ekledi.

HEİKO MASS: 4 ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Almanya Dışişleri Heiko Maas ise Libya krizi ile ilgili 4 çalışma grubu oluşturulacağını duyurdu.

LİBYA KONFERANSI BİLDİRGESİ

- Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz.

- Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz.

- Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz.

- Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz

- Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

- BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz

NELER YAŞANDI?

Berlin yeni yılın ilk ayında bir günde ilk kez bu kadar çok sayıda devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirdi. Libya Konferansı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM, Afrika Birliği, AB başta olmak üzere 11 ülkenin başbakanları ve temsilcileri Başbakan Merkel'in davetlisi olarak Berlin'e geldi. Konferans nedeniyle Berlin Tegel havalimanı ve konferansın yapılacağı Başbakanlık çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Konferansın hedefi, Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosuna sıkı sıkıya uyulmasını sağlamak.

ERDOĞAN'I, LİBYA ZİRVESİ ÖNCESİ MERKEL VE GUTERRES KARŞILADI

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

ERDOĞAN, İTALYAN VE FRANSIZ LİDERLERLE SOHBET ETTİ

Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı merkezde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE PUTİN BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum, samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2019 yılını ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirdiklerini belirterek, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir. İlk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

ERDOĞAN ALMANYA'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile TSİ 21.15'te Türkiye'ye hareket etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Berlin'den ayrıldı.