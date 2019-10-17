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Merkel: Türkiye'ye silah satışı durdurulacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye silah satışının durdurulduğunu açıkladı.

17.10.2019 10:40

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde tüm hızıyla devam ederken, Almanya'dan bir açıklama geldi.

Almanya Başkanı Angela Merkel, Türkiye'ye silah satışının durdurulduğunu açıkladı. Merkel ayrıca, Türkiye'ye operasyonu bitirmesi çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞINI ASKIYA ALAN DİĞER ÜLKELER

Türkiye'nin operasyonu sebebiyle Almanya dışında Fransa, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Kanada, İtalya, İngiltere ve Çekya da silah satışını durdurmuştu. İspanya ise gerilimin daha da tırmanması durumunda Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini açıklamıştı.

ABD YAPTIRIM UYGULADI

ABD Hazine Bakanlığı, bu hafta başında Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Savunma Bakanlıklarını yaptırım listesine almıştı. Bunun yanı sıra Washington yönetimi, iki ülke arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı planlayan görüşmeleri de askıya almıştı.

Merkel: Türkiye'ye silah satışı durdurulacak

Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Güncel

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