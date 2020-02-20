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Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı

Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştükleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.

20.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:47

Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Suriye'de gerilimin arttığı konusunun ele alındığı görüşmede Merkel ve Macron, Putin'e İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.

"ERDOĞAN VE PUTİN İLE BULUŞMAYA HAZIRIZ"

Merkel ve Macron, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib'de siyasi çözüm bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi. Ayrıca görüşmede liderler , Suriye'nin kuzeybatısındaki gerilimi azaltmaya dönük çabalara dahil olmaya hazır olduklarını ifade etti.

KREMLİN, TELEFON GÖRÜŞMESİNİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ DOĞRULADI

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransız mevkidaşı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini doğruladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde özellikle İdlib bölgesinde, aşırılık yanlısı oluşumların Suriye hükümet güçlerine karşı saldırganlığı sonucu aniden gerilen durum bağlamında Suriye krizinin çözümünün ele alındığı belirtilirken, "Sivil halk için negatif insani sonuçlara izin verilmemesinin önemi vurgulandı" denildi.

Açıklamada, "Vladimir Putin, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkelerine uyulması ve terör tehdidinin etkisiz hale getirilmesi yönünde etkili tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi. Emmanuel Macron ve Angela Merkel, İdlib bölgesindeki gerilimin azaltılmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Libya konusuna değindiği aktarılırken, Berlin konferansında alınan kararlar doğrultusunda ateşkese uyulması ve politik diyalogun canlandırılması gerektiği vurgulandı.

Putin ayrıca Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen saldırıda ölümlerden dolayı Angela Merkel'e başsağlığı diledi.

Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı

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