Son Dakika! Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'ndan sonra yapılan açıklamaya göre haftalık repo faizi yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakıldı. Foreks'in anketine katılan analistlerin tamamı haftalık repo faizinin sabit bırakılacağı tahmininde bulunmuştu.

"ENFLASYONDA İYİLEŞME SAĞLANANA KADAR SIKI PARASAL DURUŞ KORUNACAK"

PPK toplantısından sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

"İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE İLAVE PARASAL SIKILAŞMA YAPILABİLECEK"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır"

13 EYLÜL'DE 625 BAZ PUAN ARTIRILMIŞTI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül'deki toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıkarmıştı. Ekim ayındaki toplantıda ise faizde değişikliğe gidilmedi.

TL'DE CİDDİ DEĞER KAYBI YAŞANMIŞTI

Piyasalarda Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin açıklamaları ardından ise bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.