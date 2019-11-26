Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi. 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali olan işlem tutarı 5 milyar dolara yükseldi.

TCMB'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edilmiştir.

Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir."

SWAP ANLAŞMASI NEDİR?

Swap "değiş tokuş", "takas" anlamına gelmektedir. Swap anlaşmaları, finansal varlıkların taraflar arasında karşılıklı olarak değiştirilmesini sağlayan türev araçlardır. Swap anlaşması, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlar.