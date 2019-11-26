Haberler » Güncel » Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi - Haber

Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi

Son dakika: Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında yenilenen swap anlaşması ile 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali olan işlem tutarı 5 milyar dolara yükseldi.

26.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi. 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali olan işlem tutarı 5 milyar dolara yükseldi.

TCMB'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edilmiştir.

Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir."

SWAP ANLAŞMASI NEDİR?

Swap "değiş tokuş", "takas" anlamına gelmektedir. Swap anlaşmaları, finansal varlıkların taraflar arasında karşılıklı olarak değiştirilmesini sağlayan türev araçlardır. Swap anlaşması, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlar.

Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi

Merkez Bankası, Katar, Ekonomi, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
12:26 DHA YURT BÜLTENİ-10
12:26 Dehşetin ardından eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
12:26 Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu
12:26 İş Bankası 25 bininci satranç sınıfını Ankara'da açtı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:27:01