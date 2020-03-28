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Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti. İşte yeni oranlar.

28.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü. Kredi kartı kullananları ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

YENİ FAİZ ORANLARI

- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1,40)

- Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1,12)

- Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1,70)

- Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1,42) oldu.

Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel

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Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti

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