Son Dakika! Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir" dedi. Çetinkaya ayrıca, "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı" açıklamasında bulundu.

Çetinkaya açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İSTİKRARLI BİR ARTIŞ TRENDİ SÖZ KONUSUDUR"

"Net rezervlerimiz son bir haftada 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar oldu. Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur"