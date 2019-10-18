Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 6 TL'den 6,05 TL'ye çıkarken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 13,96'dan yüzde 16,69'a düştü.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,96 iken, bu anket döneminde yüzde 12,69'a geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,21 iken, bu anket döneminde yüzde 11,18 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,17 ve yüzde 9,76 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,89 iken, bu anket döneminde yüzde 15,88'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,20 iken, bu anket döneminde yüzde 15,86 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2019 yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 6,00 TL iken, bu anket döneminde 6,05 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,35 TL ve 6,41 TL olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 5,9 milyar dolar iken, bu anket döneminde 0,9 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,3 milyar doalr ve 12,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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