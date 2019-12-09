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Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 5,82 TL'ye, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 11,62'ye düşürdü.

09.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 5,91 TL'den 5,82 TL'ye düşerken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 12,18'den yüzde 11,61'ye düştü.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, bu anket döneminde yüzde 11,62'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,46 iken, bu anket döneminde yüzde 10,07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,16 ve yüzde 8,94 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,56 iken, bu anket döneminde yüzde 12,40'a geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13,83 ve yüzde 12,41 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 5,82 TL'YE GERİLEDİ

2019 yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 5,91 TL iken, bu anket döneminde 5,82 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,32 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

CARİ DENGE BEKLENTİSİ

2019 yılı cari işlemler dengesi beklentisi, bir önceki anket döneminde 0,6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 1,2 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla -13,3 milyar dolar ve -13,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,3 iken, bu anket döneminde yüzde 0,4 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

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Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi, Güncel


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