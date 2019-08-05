Merkez Bankasından dolar için yeni hamle! Zorunlu karşılık oranları değiştirildi

Merkez Bankasından yeni döviz hamlesi geldi. Banka, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanna zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verdi. Bununla birlikte dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 1'e çekti.

PİYASADAN 2,1 MİLYAR DOLAR ÇEKİLECEK

Merkez Bankası'nın bu adımıyla birlikte piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar likiditenin çekilmesi bekleniyor.

Merkez Bankasının yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar abd doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."