20 Şubat 2019, 13:04
»»

Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonucunda, ilk bilgilere göre 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

MİNİBÜSTE 30 KİŞİ VARDI İDDİASI

Tarım işçilerini taşıyan 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada, minibüste toplam 30 kişinin bulunduğu iddia edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi ekibi sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler;

Silifke,Mersin


YORUMLAR (35)
İNSAN: Yazık olan yine garibana olmuş savaş olur gariban ölür oysa ki savaşı aç gözlü gobekliler çıkarır heryerde bu böyle Allah mazlum ve mağdurdurlarin fakir ve garibanın yardımcısı olsun inşallah amin.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SSK EMEKLİSİ: SENE YETMİŞLİ YILLAR TARLALARA IGATLIK AMELELİK YAPMAK İÇİN SABAH BEŞDE KALKAR BİR TRAKTÖRÜN ROMÖRKÜNE, BİZİM BURDA NAYLON DERLERDİ 60-80 KİŞİ BİNER SABAHIN ALTISINDA İŞE BAŞLAR AKŞAMIN ALTI BUÇUĞUNA KADAR ÇAPA YAPARAK ÇOCUKLUĞUMUZ EV GENÇLİĞİMİZİN BİR KISMINI GEÇİRDİK ÇUKUROVADA . TRAFİK POLİSİ GİDİP GELDİĞİMİZ SAATLERDE PEK OLMAZDI OLSA BİLE NE OLURDU Kİ . . . NE DEĞİŞ Dİ O ZAMANDA GARİBAN İÇİN DURUM AYNIYDI ŞİMDİ DE AYNI . O ZAMANDA SİGORTA YOKDU ŞİMDİ DE . . . DAHA ÇOK FIRINLAR DOLUSU ADAMLIK LAZIM
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ORHAN ÇAYIR ELAZIĞ: ÖNCELİKLEN ÖLENLERE RAHMET DİLİYORUM YARALILARADA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM ARKADAŞIMIZIN BİRİ DEYİNMİŞ TIRAFİK DENETİMİ YOK DİYE ASLINDA ÇOK DOĞRU VEDE ÖNEMLİ BİR HUSUS VEDE BÜYÜK BİR EKSİKLİK FAKAT NE YAPALIM BU MEMLEKETİN KADERİDE DEMEK BÖYLE OLACAKMIŞ YAHU BU MEMLEKETTE SİNYAL VERMEK YOK ADETA YOLCU TIKABASA DOLDURUYORLAR HESAP SORAN YOK KARDEŞİM GÖZÜMLEN GÖRDÜM JANDARMA ARAMA NOKTASINDA ZİFİR KARANLIK DA TEK LAMBAYLA GEÇİYOR ARAÇ ARKA FAR İSE İKİSİDE YANMIYOR YAZIKLAR OLSUN DEDİM
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
İNSANSAN YAKLAŞ DEĞİLSEN UZAKLAŞ: Nerede bir can ölse, oralı olur yüreğim. Olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim. A. A. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ZÜHTÜ FERUDUN NAYIR MALÜL EMEKLİ MEMUR: ben onu bunu bilmem otobüs sürücüleri tıpbi denetimden geçmeliler artı bekarları değilde evli olan sürücüleri göreve versinler nedenmi çünkü çoluk çocuklu olduklarından daha sorumlu olurlar ayrıca yedek şörörsüz yola çıkılmamalı yetkililere duyurulur
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın