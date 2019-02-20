Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

MİNİBÜSTE 30 KİŞİ VARDI İDDİASI

Tarım işçilerini taşıyan 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada, minibüste toplam 30 kişinin bulunduğu iddia edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi ekibi sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler;