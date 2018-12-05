Son Dakika! Mersin'de Şiddetli Yağış Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın yarın geceden itibaren etkisini kaybedeceği duyuruldu. Mersin Valiliği il genelinde yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
ETKİLİ FIRTINA İÇİN UYARI YAPILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın yarın geceden itibaren etkisini kaybedeceği duyuruldu.
AKDENİZ'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK
Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Mersin Valiliği il genelinde yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:54