Son dakika... MERSİN Erdemli Çamlığı piknik sezonuna hazır

Bir son dakika haberine göre Erdemli Çamlığı piknik sezonuna hazırMERSİN'in Erdemli ilçesinde yılda 80 bin kişinin ziyaret ettiği Talat Göktepe Çamlığı temizlenerek piknik sezonuna hazırlandı.

09.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:03
Erdemli Çamlığı piknik sezonuna hazır
MERSİN'in Erdemli ilçesinde yılda 80 bin kişinin ziyaret ettiği Talat Göktepe Çamlığı temizlenerek piknik sezonuna hazırlandı. Türkiye'nin sayılı mesire alanlarından olan 260 bin metrekare alana sahip Erdemli Talat Göktepe Çamlığı yaz sezonuna hazırlanarak vatandaşların hizmetine açıldı., Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğüne bağlı çamlıkta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Deniz ve güneşi ile birlikte doğa harikası olan Erdemli Talat Göktepe Çamlığında temizlik ve bakım çalışmalarımız sona erdi. Yılda 80 bin kişinin geldiği Erdemli çamlığında, piknik yapmanın yanı sıra karavan ve kamp çadırı hizmeti de verilmektedir. Buraya gelen vatandaşlarımıza elektrik ve su hizmeti de veriyoruz. İnşallah bu yılda aynı şekilde yoğun bir ziyaretçi bekliyoruz" diye konuştu. Talat Göktepe Çamlığı'na pikniğe gelenlar de, "Erdemli çamlığı çok güzel bir yer. Her yıl geliyoruz. Temiz ve ferah bir olmasının yanında deniz, kum, çam ağaçlarının içerisinde çok hoş vakit geçirilebilecek bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yaz sezonunun açılması ile birlikte pikniğe gelen vatandaşların yanı sıra karavanla tatile gelen bazı vatandaşlar ise çadır kurarak uzun süreli tatil yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika... MERSİN Erdemli Çamlığı piknik sezonuna hazır

Kaynak: DHA

Etiketler: Göktepe, Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu’ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir Haber
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor Haber
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Haberler››Güncel››Son dakika... MERSİN Erdemli Çamlığı piknik sezonuna hazır - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:17: Tepkilerin odağındaki Dipsiz Göl'de karlar eridikçe su seviyesi yükseliyor - Haber 13:17: Son dakika haber | Boyabat'ta toplu taşıma araçları ve yazıhaneleri dezenfekte edildi - Haber 13:17: Hakkari'de LGS öncesi okullar dezenfekte ediliyor - Haber 13:15: Başkan Zorluoğlu'ndan "Her siteye ve bahçeye bir köpek" önerisi - Haber 13:15: Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 350 çuval un yardımı - Haber 12:24: Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum - Haber 12:17: Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı - Spor 12:17: Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı - Magazin 11:01: Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler