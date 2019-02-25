Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı

İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını açıklayan ancak evrakları zamanında teslim edemediği için aday olamayan Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den (DP) aday olmaya çalışmıştı. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın DP'den de seçimlere giremeyeceğini açıkladı.

SON KARARI YSK VERECEK

Gelen şikayetler üzerine Kocamaz'ın adaylığını inceleyen Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın DP'den de aday olamayacağına karar verdi. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin son kararı YSK verecek.

NE OLMUŞTU?

Müracaatını yasal sürede yapamadığı için İYİ Parti'den aday olamayan daha sonra DP aday gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına 4 ayrı itiraz başvurusu yapıldı. 4 kişi tarafından Mersin İl Seçim Kurulu'na verilen itiraz dilekçelerinde Siyasi Partiler Kanunu'nun 37'nci ve 40'ıncı maddeleri uyarınca Kocamaz'ın DP'den aday olamayacağı öne sürülerek, YSK'nın bu konuda daha önce verdiği ve emsal teşkil edecek kararlar yer aldı.

Burhanettin Kocamaz

KOCAMAZ'DAN TEPKİ: KİRLİ EL OYUN TEZGAHLIYOR

Burhanettin Kocamaz ise bu başvurulara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kocamaz, "Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin'e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. 'Bağımsız aday ol' dediniz bağımsız gibi bir partiden Demokrat Parti'den aday olduk. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz?" ifadesini kullandı.