Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı: Kar ve buzlanma bekleniyor

Soğuk hava dalgası geçtiğimiz gün Türkiye 'yi etkilemeye başladı ve bugün etkisini artıyor. Meteoroloji, İstanbul 'a kar ve buzlanma uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda kar yağışının bu akşam saatlerinde başlayacağı kaydedildi.

GECE BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Açıklamada, "Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor" denildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Uyarıda, "Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

BU AKŞAM BAŞLAYIP YARIN ÖĞLENE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada orta kuvvette beklenen kar yağışının bugün saat 18.00'da başlayıp yarın saat 15.00'a kadar süreceği bildirildi.