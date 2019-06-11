Son dakika! Meteoroloji'den uyarısı geldi! İstanbul ve birçok ilde yağış, fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısında yurt genelinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde görülecek olan yağışların, özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor.

PERŞEMBE 30 DERECE

İstanbul'da dün etkili olan rüzgar bugün yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Kentte öğle saatlerinde başlayacak yağmur akşam saatlerine kadar etkili olacak. İstanbul'da yarın da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren ise yağmur yerini bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Ancak sıcaklıklar 2-3 derece yükselerek 30 dereceyi görecek.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ: