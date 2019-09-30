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Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı!

İstanbul'da Perpa metrobüs durağında metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle seferlerde yaşanan aksama, müdahalenin ardından normale döndü.

30.09.2019 17:59

İstanbul'da Darülaceze metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, vatandaşlar da tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınmasıyla metrobüs seferlerinde yaşanan aksama giderildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Darülaceze- Perpa durağı Söğütlüçeşme istikametinde meydana gelen olay iddialara göre; metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu şoföre bildirdi.

Bunun üzerine metrobüs şoförü yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerde sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise metrobüs şoförünün yangın tüpüyle söndürdüğü yangında soğutma çalışması yaptı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Motor kısmında meydana gelen yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametinde seferler yaklaşık yarım saat süreyle durdu. Yol yardım ekiplerinin motoru yanan metrobüsü güvenli bölgeye çekmesiyle seferler normale döndü.

Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı!

İstanbul, İtfaiye, Güncel

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