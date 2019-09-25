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Son dakika: Mevzuata aykırı ürün satışı yapan 3 bin 732 internet sitesine erişim engellenecek

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal mevzuata aykırı ürün satış ve tanıtımı yapan 3 bin 732 internet sitesine erişimin engelleneceğini söyledi.

25.09.2019 11:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal mevzuata aykırı ürün satış ve tanıtımı yapan 3 bin 732 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için başvurunun yapıldığını, internet siteleri ve televizyonlara 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

Bakan Koca şu açıklamaları yaptı:

"ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ'NE İLETİLDİ"

"Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne iletildi.

"6,3 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI"

2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı"

Son dakika: Mevzuata aykırı ürün satışı yapan 3 bin 732 internet sitesine erişim engellenecek

Ekonomi, Güncel

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