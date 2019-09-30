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MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 3,5 saat süren toplantıda Türkiye'nin sınır güvenliğine ilişkin kritik kararlar alındı.

30.09.2019 19:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantıda, Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kritik kararlar alındı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

GÜVENLİ BÖLGE

Toplantı sonunda açıklanan bildiride; Türkiye'nin, Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

PENÇE OPERASYONU

Terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğinin belirtildiği bildiride, "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ KITA SAHANLIĞI

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

MGK'dan

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mgk, Politika, Güncel

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