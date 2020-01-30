Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında Beştepe 'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde alındı.

İDLİB MESAJI

MGK bildirisinde, Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetin altı çizildi. " İdlib 'de sivil halkı hedef alan saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak. Libya'da ateşkes çabaları ile Milli Mutabakat Hükümeti'ne destek sürecek" ifadeleri kullanıldı.

ABD'NİN ORTA DOĞU PLANINA SERT TEPKİ

Bildiride ABD'nin sözde barış planının, Filistin ve Kudüs'te işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedeflediği vurgulandı. ABD-İran gerginliğinden duyulan endişe dile getirilerek barış ve istikrarın korunması için sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlandı.

Bununla birlikte, MGK bildirisinde, Kurul'a depremlere ilişkin bilgi sunulduğu, Türkiye'nin afete hazırlık çalışmalarının yeniden değerlendirildiği bildirildi.