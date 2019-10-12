Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, uzun süredir merak konusu olan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli'nin tedavi sürecinin tamamlandığını duyuran Yalçın, Bahçeli'nin önümüzdeki pazartesi günü mesaisine başlayacağını duyurdu.

Semih Yalçın, sağlık durumu merak edilen MHP Lideri Bahçeli hakkında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

BAHÇELİ, MECLİS AÇILIŞINA KATILMAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine TBMM'nin yeni yasama yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklerine katılamamıştı.