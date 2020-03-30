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Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek verdi.

30.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:19

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

"KAMPANYA TAKDİRE LAYIKTIR"

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. "İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum" diyen Bahçeli, "Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasını dikkatle takip ettiğini belirten Bahçeli, "Biz bize yeteriz' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"5 MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM"

Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.

Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. KOVİD-19'a asla teslim olmayacağız.

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 maaşımla katılıyorum
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Güncel

Haberin Videosu :

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
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