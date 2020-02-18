Son Dakika: Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'deki istifalarla ilgili açıklama: İyi günde olsunlar

Son günlerde siyasetin gündemlerinden biri de İYİ Parti'deki istifalar. Bu konuda ne diyeceği merak edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli herkesi şaşırttı. İtidal çağrısı yapan Bahçeli "Tahriklere kapılmasınlar." çağrısı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi, bugün TBMM'de grup toplantısı düzenledi. Genel Başkan Devlet Bahçeli, konuşmasında İYİ Parti'deki istifalarla ilgili bir açıklama yapmazken, grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TAHRİKLERE KAPILMASINLAR"

Bahçeli, İYİ Parti'deki istifaların sorulması üzerine şunları söyledi "Türkiye'nin siyasi istikrara, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir tarafta yeni parti kurulması tartışmaları var, bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti, iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın İYİ Parti'den istifasının ardından dün de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok istifa etmişti. Son iki isimle birlikte İYİ Parti'den istifa eden vekil sayısı beşe yükselmişti. Ankara kulislerinde 5 milletvekilinin daha İYİ Parti'den istifa edeceği konuşuluyor.