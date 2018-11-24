Son Dakika! Yerelde İttifak Kesinleşti! Devlet Bahçeli, Aday Çıkarmayacağı İlleri Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda yerel seçimlerde yapılacak ittifaka ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ BEKA İÇİN ÖNEMLİ'

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurum ve kurallarıyla tam olarak oturmalıdır. Yeni sistemin mimarı Cumhur ittifakıdır. Yeni sistemin işlemesi için bu ittifakın devam etmesi gerekmektedir. Bu ittifakın kazasız belasız devam etmesi milli beka için önemlidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin ruh köküdür. Cumhur ittifakı Türkiye'nin sistemsel açmazlarını telafi etmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 95 yıllık cumhuriyetimizi gelecek nesillere taşıma görevi üstlenmiştir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"PKK-FETÖ ORTAKLIĞI İŞ BAŞINDA"

"PKK-FETÖ ortaklığı iş başındadır. Cumhurbaşkanlığı hükümetini devirmek ve 15 Temmuz'da yarım kalan işgali tamamlamak isteyen alçaklar 31 Mart'ta yeniden sahneye çıkacaktır. Bu aşamada susmak gafilliktir, durmak atalet ve aciziyettir. Hükümet kaybetsin de ne şekilde kaybederse kaybetsin demek vatan sevgisine yakışmaz. MHP taraftır, Türkiye'nin yanındadır."

"İTTİFAK ÖNERİMİZ ANLAŞILMADI YA DA ANLAŞILMAK İSTENMEDİ"

"Daha önce mahalli idareler seçimlerine ilişkin 4 ayaklı programımızı açıklamıştım. Yeni sistemin yerleşmesinin kurum ve kurallarıyla faaliyetinin en temel gündem olduğunu hatırlatmıştım. Yanlış değerlendirmeler vuku buldu. Yerelde ittifak önerimiz ya anlaşılmadı ya da anlaşılmak istenmedi. Sabote edildik, görüşlerimiz çarpıtıldı. 31 Mart'a Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı olarak bakıyoruz demiştim. Cumhur İttifakı'nın tarihi görevinin bir kez daha göstermesini mühim görüyoruz. Biz Cumhur İttifakı'na asla taktiksel bakmadık. Kızılcahamam'da dedim ki İstanbul'un dışında her seçim bölgesinde adaylarımız olacaktır. Grup toplantımızda da yerelde ittifak arayışımızın kalmadığını beyan etmiştim. Üstten ve üst perdeden konuşmalar yereldeki ittifak çalışmalarını sekteye uğratmıştı. Bu gelişmeler çerçevesinde yerelde ittifak çalışmaları soğumaya alındı. Ancak ortamın müsait olduğunu gören zillet ittifakının paydaşları birer birer inlerinden çıkmıştır. Beka diyen Cumhur İttifakı'na her fırsatta bağlılığını haykıran MHP, buna nasıl sessiz kalacak. "

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ"

"31 Mart seçimlerinden alınacak sonuçlar için elimizi taşın altına koyacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. MHP İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'den aday göstermeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun desteğimiz tam olacaktır. Diğer her yerde adaylığımız vardır, adaylığı belli olan arkadaşlarımız da çalışmaya devam etmektedir."