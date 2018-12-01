Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı İyi Gidiyor, Karşılıklı Jestler Olabilir

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Çalışmalar olumlu ve verimli, ittifak iyi gidiyor.Cumhur ittifakı içinde gönül vardır, karşılık saygı vardır. Saygı içinde jestler olacaktır" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı iyi gidiyor, karşılıklı jestler olabilir. Gelişmeler olumlu" ifadelerini kullandı.

"SOĞANLA FAZLA İŞİMİZ YOK"

Bahçeli, muhalefet ile ilgili bir soruya ise, "Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın. Zillet İttifakı'nı koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa en tabii haklarıdır." cevabını verdi.

Soğan stokları ile ilgili gündemi de değerlendiren Bahçeli, "Soğanla fazla işimiz yok. Rekabet Kurumu inceliyordur herhalde." diyerek sözlerine son verdi.

ERDOĞAN, "BİR MUTAKABAT YAPIYORSAK TABİİ Kİ JESTLERİMİZ OLACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna, "Eğer bir mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak." yanıtını vermişti.