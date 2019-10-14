Tedavisi biten MHP Lideri Devlet Bahçeli, mesaiye başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavinin ardından istirahate çekilmişti. Uzun bir aranın ardından MHP lideri bugün mesaiye başladı. Bahçeli, 21 gün sonra parti genel merkezine geldi. Bahçeli'nin siyaset hayatında ilk defa sakallı bir şekilde ekrana çıkması dikkat çekti.

BAHÇELİ MESAİYE BAŞLADI

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinledi.

21 günlük aranın ardından MHP'deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak "bozkurt" işareti yapan Bahçeli'yi, çok sayıda partili "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla karşıladı. Bahçeli, makamına geçerken bina içindeki balkondan partilileri selamladı. Partililer dışarıda büyük bir Türk bayrağı da açtı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.