MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu oldu

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan MHP lideri Devlet Bahçeli tedavisinin ardından taburcu oldu. Bahçeli, çıkışta herhangi bir açıklama yapmadan makam aracına binip hastaneden ayrıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı haberleri Başkent Ankara'ya bomba gibi düştü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın MHP liderinin son durumuna ilişkin bir açıklama yaparak "Beyin kanaması ya da kalp sorunu yoktur! Şu an dinleniyor..." dedi. Bu açıklamadan bir süre sonra Bahçeli'nin özel kalem müdürü "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır." açıklaması yaptı.

Ankara'ya bomba gibi düşen bu iddia üzerine MHP liderinin sağlık durumunu öğrenmek için çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekili hastaneye geldi. MHP'den resmi açıklama ise saatler sonra geldi.

İLK AÇIKLAMA SEMİH YALÇIN'DAN GELDİ

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hastane önünde yaptığı açıklamada endişelerin yersiz olduğunu söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" dedi.

Beyin kanaması iddialarını yalanlayan Yalçın, MHP liderinin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Sosyal medyada bazı söylentiler var. Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir sorunu yoktur. Sağlık durumu son derece iyi mükemmel durumdadır. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır. İstirahat etmektedir. Hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapacaktır. Sayın genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır" Yalçın, basın mensuplarının "Midesi neden bulanmıştır?" sorusu üzerine, "Tetkikler sonucu hekimlerimiz ifade edecektir. Tetkiklerin çoğu yapıldı. Hiçbir şeyi yok, herhangi bir problem yok" diye konuştu.

Semih Yalçın'ın açıklamasının ardından Bahçeli'nin rahatsızlığına ilişkin bir açıklama daha geldi.

İKİNCİ AÇIKLAMAYI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor" ifadesini kullandı.

MAKAMINDA RAHATSIZLANDI

Peş peşe yapılan açıklamalar sonrası ise, Devlet Bahçeli'nin sabah saatlerinde partideki makamına gittiği saat 10.00 sıralarında da bir rahatsızlık hissedince Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

SAĞLIK BAKANI HASTANEYE GELDİ

Bahçeli, taburcu edileceği sırada da hastaneye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelerek Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hastane çıkışında açıklama yapan Koca, "Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettik. Kendileri birazdan taburcu olacak, durumu iyi. Genel durumu son derece iyi. Tedavisine evde devam edecek. Ciddi bir sorunu yoktur. Evinde dinlenecektir. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi görmüştür." dedi.

MAKAM ARACINA BİNİP HASTANEDEN AYRILDI

Sağlık Bakanı Koca'nın bu açıklamasının ardından da Bahçeli, hastaneden yürüyerek çıkarak makam aracına binip evine doğru yola çıktı.

KILIÇDAROĞLU GEÇMİŞ OLUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı arayarak Bahçeli'nin sağlık durumunu öğrendi. Ardından geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı bir paylaşımla geçmiş olsun dileklerini iletti. Karamollaoğlu "Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastaneden taburcu olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli'ye ve şahsında tüm MHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.