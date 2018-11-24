Son Dakika! MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de Aday Çıkarmama Kararına Erdoğan'dan İlk Yorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İl ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda, " İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağız. AK Parti'nin adaylarını destekleyeceğiz" açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür ederek, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na bağlılığını bir kez daha ifade ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz" dedi.

14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıklamak için Haliç Kongre Merkezi'nde AK Partililerle bir araya gelen Erdoğan, adayları açıklamadan önce MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmama kararı hakkında konuştu. Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"CUMHUR İTTİFAKINA BAĞLILIĞI İLAN EDİYORUZ"

"Konuşmamın başında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na verdiği kıymet ve bağlılığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti, olarak ülkemizin beka dayanağı olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığını ilan ediyoruz. 3 büyükşehirde aday çıkarmama kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum.

"NESİLLERE MİRAS OLARAK BIRAKACAĞIZ"

Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız.

"BAHÇELİYE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bir kez daha Sayın Bahçeli ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum.