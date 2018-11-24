MHP'nin 3 Büyükşehirden Aday Çıkarmama Kararına AK Parti'den İlk Yorum: Biz de Bazı Fedakarlıklar Yapabiliriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarmama kararına değinerek "Biz de bazı fedakarlıklar yapabiliriz." dedi.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA BUGÜN AÇIKLANMAYACAK

Açıklanacak 40 adayın arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer alıp, almayacağı büyük merak konusuydu. Habertürk TV'nin özel yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün; İstanbul, Ankara ve İzmir adayı açıklanmayacak" ifadelerini kullandı.

MHP'NİN ADAY ÇIKARMAMA KARARINA İLK YORUM

Dağ, MHP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmama kararına dikkat çekerek, "Biz de bazı şehirlerde fedakarlık yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN İTTİFAK AÇIKLAMASI

"31 Mart seçimlerinden alınacak sonuçlar için elimizi taşın altına koyacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. MHP İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'den aday göstermeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun desteğimiz tam olacaktır. Diğer her yerde adaylığımız vardır, adaylığı belli olan arkadaşlarımız da çalışmaya devam etmektedir."