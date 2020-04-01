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Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk Finans Grubu ise 20 milyon lira bağışladı.

01.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren bankalar arasına Halkbank ve Kuveyt Türk de katıldı. Halkbank kampanyaya 56 milyon lira, Kuveyt Türk Finans Grubu ise 20 milyon lira bağışladı.

Halkbank'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimiz gücünü ve insani duyarlılığını bir kez daha göstermekte, tüm dünyaya örnek olması gereken büyük bir dayanışma ruhu ortaya koymaktadır. Bu kampanyaya öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kamu sağlığı için büyük önem taşıyan bu süreçte tüm finansal imkânlarımızla ekonomik istikrarımızın korunmasına hizmet edecek, bu zor günlerin hızla geride kalması için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Halkbank her koşulda insana değer veren ve ülkesine değer katan bir bankadır. Bu anlamlı kampanyaya destek olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin ve tüm dünyanın en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşması temennisi ile Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam etmekte olan hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."

ÇALIŞANLARA VE MÜŞTERİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Kuveyt Türk Finans Grubu'ndan yapılan açıklamada ise kampanyaya 20 milyon lira destekte bulunulduğu belirtilerek, çalışanlara ve müşterilere de Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olma çağrısında bulunuldu.

Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası’na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Kuveyt Türk, Ekonomi, Güncel

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Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon TL, Kuveyt Türk Finans Grubu ise 20 milyon lira bağışladı

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