Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' başlıklı Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandığını açıkladı.

06.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor. Kampanya kapsamında şu ana dek 1 milyar 500 milyon lira toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri tek tek hatırlatan Erdoğan, yaklaşık 1 hafta önce başlayan Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan para miktarını açıkladı.

Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' başlıklı Milli Dayanışma Kampanyası'nda şu ana kadar 1 milyar 500 milyon lira toplandığını açıkladı.

Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası’nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haberin Videosu :

Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı

İlgili Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktırSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haberler
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:20: Libya'da Hafter güçleri korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu - Haber 20:20: Sakarya'da karantina süresi biten misafirlerden görevlilere teşekkür mektubu - Haber 20:19: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 20:18: Karabük'te oto yıkamacıdan ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti - Haber 20:16: Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 649 oldu - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber