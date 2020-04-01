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Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı.

01.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda şu ana kadar ne kadar bağış toplandığı belli oldu.

TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI 550 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.

Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamızda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri 'http://bizbizeyeteriz.gov.tr' sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz."

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Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası’nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Ekonomi, Güncel

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Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı

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