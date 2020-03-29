Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Selçuk, koronavirüs salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar ara verilen okulların, Nisan ayından sonraki akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİLİM KURULU ÖNERİLERİNE BAKALIM"

Bakan Selçuk, "30 Nisan'a kadar ara verildiğini söylemiştiniz. Sonrası için senaryolar nedir?" sorusuna,

"Biz hep başından beri şunu söyledik. Bu küresel bir sorun. Çözümü de bilimsel metotlar ortaya çıkabilir. Saat saat, gün gün yayılım haritalarını inceleyerek karar verilmesini gerekli kılıyor. Hem dünyaya hem Bilim Kurulu'nun önerilerine bakalım.

"FİNANSMAN SORUNU YOK"

30 Nisan kararı Bilim Kurulu'ndan mutabakatla çıktı. Problemimiz yok. Giderek ve öğrenerek, biz de öğreniyoruz. 30 Nisan sonrasında da diyelim ki Bilim Kurulu tavsiyesiyle okulları açtık. Diyelim ki açmadık. Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzuat okullar açık gibi düzenlendiği için o altyapının da buna uygun yapılması gerekiyor. Onun altyapısını da hazırladık. Eylül ayı geçtiğimiz eylül aylarından nasıl değişik olacak? Cumartesi günü ders olacak mı? Bunların hepsi olabilecekmiş gibi davranarak bunların finansmanını, yüz yüze eğitim ihtiyacını hepsini yeniden organize ettik. Finansman sorunu yok" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Ara 30 Nisan'a kadar dediniz. Ne kadar sürebilir konusunda B ve C planları için ne diyebilirsiniz?

"Diyelim ki B planı 30 Nisan'da açılmazsa ne yapacağız. Açılmazsa öğretmen eğitimi ile ilgili düzenlememiz gelişerek. Uzaktan eğitim güçlendiriliyor.

"DİJİTAL PROGRAMLARDA KARNELER YER ALACAK"

Eğitim sisteminde değişikliğe kapı aralar mı?

Eğitimin sınıfların dışına taşması konusunda eğilim var dünyada. Bir öğrencinin bir dersi sınıfta alması gerekmiyor. Diyelim ki öğretmenler için de uluslararası sertifika almak. Dünya eğitimde başka bir yere gidiyor eğitimde. Kütlesel olarak ilk defa oluyor. Dijital programlar da karnelerde yer alacak.

"SINIF GEÇME İLE İLGİLİ BİR KARARA VARILACAK"

Sınıf geçme nasıl olacak?

Elimizde öğrencilerin birinci sınıf notları var. Biz A senaryosu ile birinci dönemin notunu kullanarak karar alırsak ne gibi sonuçları olur. Hukuksal altyapı çalışmalar bitmek üzere. 10 gün içinde belli olur. Sınıf geçme ile ilgili bir karara varılacak. Ben hukuksal karara bakarım. Çocuğun yararına uygun mu hukuka uygun mu ona bakarız. Biz yaptık oldu olmaz. İtirazın yapılması muhtemel kuruluşlardan da fikir alıyoruz. Danıştay mesela.. sendikalarla, derneklerle... Görüş alıyoruz."

"ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL"

LGS'de durum nedir?

Zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Mecbur bir sebep oldu, ertelenme ihtiyacı doğdu. Ona bakarız ama şu anda ertelenme söz konusu değil 13 Mart'a kadar dersler işlendi. Yüz yüze işlenen tarihe kadar sorular sorulacak dendi. Ama Elazığ ve Malatya'daki çocuklarımız daha erken yüz yüze eğitimi bitti deprem yüzünden. Hafta başında hem YKS'de hangi konulardan soru çıkacak bunu paylaşacağız.

LGS hazırlık sürecinde anne babalara öneriniz var mı?

Sınava hazırlanmanın kendisi bir strestir. Bu sene ikinci, üçüncü stres var. Bu sene 9'uncu sınıflarda 500 bin civarındaki öğrencimiz daha fazla sınava girecek. 4+4+4'ün 2012'deki değişimindeki düzenlemesinden dolayı. Birdenbire sınava girecek öğrenci sayısı arttı. Geçen sene 140 bin öğrenci girmişti, bu sene daha büyük bir grup var. Şansınızı azalmadı. Geçen sene de öğrencilerin yüzde 10'unu almıştık, bu sene de yüzde 10'unu alacağız. Sınava girecek öğrenciler ikinci dönemi tatile din evde çalışalım derler. Buyurun size öyle bir durum. Hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler.

Üniversite sınavı için dünya çapında bir iş yaptık. Akademik destek yazılımı diye bir yazılım çıkardık. Her öğrencinin seviyesini belirleyebilen, tercih yapabilen, 'Senin ilgin seviyen şurada, sana şu bölümleri öneriyorum' diyor yazılım. Çocuğun çalışma hızına bakıyor. Çocuğa özgü sorular hazırlıyor. Diyelim ki çocuk soruyu çözemediğinde 'sen geçen seneki şu konuyu anlayamamışsın' diyor ve önüne getiriyor.

72 BİN BAŞVURU YAPILDI

Haftaya canlı sınıf geliyor. Haftaya soru çözümü geliyor. Akademik yazılımla ilgili hangi grupta, hangi alanda ne tür sorunlar var. Hepsini büyük ekranlarda izliyoruz. Türkiye'nin en iyi video kütüphanesini hazırladık. Derslerin tamamının konularını en başarılı öğretmenlerin videosunu çekerek. istediği hocadan istediği dersi defalarca izleyebilirler.

440632 buraya telefon ederlerse kafalarına takılan soruları canlı operatörle görüşebilirler. 13 Mart'tan beri 72 bin başvuru olmuş. Yüzde 90'ına ilk temasta cevap verilerek vatandaşlarımız bilgilendirilmiş