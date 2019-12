Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nin satış ve devir işlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma gibi bir planlarının olmadığını belirten Bakan Selçuk, "Amacımız çocukların eğitim ve öğretiminin aksamamasıdır." dedi.

Bakan Selçuk, maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'nde görevli öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Selçuk'un konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

"ÖĞRENCİLERİMİZİ RESMİ OKULLARA YERLEŞTİRME KONUSUNDA PLANLARIMIZ HAZIR"

"Bu süreci en başından beri çok yakından takip ediyoruz. her türlü ihtimale karşı da tedbirimizi almış durumdayız. Gerekirse tüm öğrencilerimizi resmi okullara yerleştirme konusunda planlarımız hazır. Özel okul temsilcileriyle de defalarca toplantı yapıp ihtimalleri değerlendirdik. Sonlandırma işlemini yapmak çok basit. Fakat bunun sonucunda öğretmenlerin ve diğer kişilerin çok büyük sorunlarla karşılaşacağı çok açık. Öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Satış ve devre dair çalışmaların çok etkin şekilde yürütüldüğünü takip ediyoruz. Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın zamanda satışın gerçekleşmesine yönelik gereken tedbirleri alıyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu tamamlanması olup kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını belirtmek isterim. Bizim için önemli olan çocuklar.

"HER TÜRLÜ HAZIRLIĞI YAPMAK KONUSUNDA PLANLARIMIZ HAZIR"

Eylemlere çocukların katılması konusunda özel hassasiyet bekliyorum. Bu tür sorunların yaşanmaması konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda ayrı çalışmalarımız da var. 5580 sayılı kanunda gerekli düzenleme yapılarak kurumlardan açılışta mali teminat ve en az sermaye şartı ve özel okul sahiplerinin sadece eğitimle uğraşması konusunda çalışmalarımızı açıklamıştık. Bu konuyu daha da netleştirmek istiyoruz. Çok kısa süre içerisinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin bir an önce gelmesini ümit ediyoruz. Bunun olmaması halinde de ilgili tüm bireyler emin olsun biz bununla ilgili A, B ve C planı konusunda her türlü hazırlığı yapmak konusunda planlamalarımız hazır.

SATIŞ İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

(Bugün çıkan satışa ilişkin haberlere yönelik) Biz somut olaylara bakarız. MEB'in yetki ve sorumluluğu sadece belirli kuralların işlememesi halinde belirli kurumların faaliyetini sonlandırmakla sınırlı. Fakat bizim için çocuk ve öğretmenlerimiz söz konusu. Çocuklarımız ve öğretmenlerimizin lehine sonuçlanması için dikkatle takip ediyoruz. "