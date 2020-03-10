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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.

10.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:30

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Koca, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini açıkladı.

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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Ziya Selçuk, Koronavirüs, Selçuk, Güncel

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