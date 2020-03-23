Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya geçirilen uzaktan eğitim sisteminde, çocuklara ders aralarında eski Başbakan Adnan Menderes'in idamı izletildi. EBA TV'de yayınlanan sahneler, velilerin tepkisini çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bu tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

"GÖRÜNTÜLERİ BEN DE ONAYLAMIYORUM"

Bakan Selçuk, görüntüleri kendisinin de onaylamadığını ifade ederek, "Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekiminn tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum." dedi.

BAKAN, VELİLERDEN ANLAYIŞ İSTEDİ

Tepkilerle ilgili anlayış gösterilmesinin rica eden Selçuk, "Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam." ifadelerinin kullandı.