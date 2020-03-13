Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son dakika: Türkiye'de de görülen koronavirüsün ardından Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle önlemler her geçen gün artırılıyor. Bu kapsamda 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim sınavları da ertelendi.
Dünya koronavirüsle mücadele etmek için üst üste önlemler alıyor. Türkiye'de okulların tatil edilmesin ardından bir karar daha alındı.
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI ERTELENDİ
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve tedbir almak için 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.
Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız."
NE OLMUŞTU?
Koronavirüsün Türkiye'de de iki kişide görülmesinin ardından ilk ve orta okullar ile liseler 16-23 Mart tarihleri arasında tatil edildi. 23 Mart'tan itibaren eğitim ise televizyon ve internet üzerinden devam edecek. Türkiye'deki üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edildi.