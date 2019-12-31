Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı

Milli Piyango 2020 çekilşi saat 15.00 itibariyle başladı. En büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. İkramiyelerin toplam değeri ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

1 ADET 8 MİLYON LİRA, 10 ADET 1 MİLYON LİRA

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

NE ZAMAN İNTERNETTEN SORGULANABİLECEK?

Çekiliş saat 21.00 itibariyle sona erecek ve 2-3 saatlik çalışma sonrasında elektronik ortama atılacak. Biletler 00.00 itibariyle Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.