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Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Esed Rejimi'ne karşı düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakan Akar'dan sonra yazılı açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, aynı saldırıda 9 askerin yaralandığını açıkladı.

03.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:16

'nin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen saldırıda 1 askerimizin şehit olduğu, 9 askerimizin yaralandığı açıklandı.

ACI HABER MECLİS'TEKİ KAPALI OTURUM SIRASINDA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TBMM'deki kapalı oturumun ardından 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız" dedi.

9 ASKERİMİZ YARALANDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız! Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

Suriye, İdlib, TSK, Güncel


3.03.2020 22:50:39