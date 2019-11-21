Haberler » Güncel » Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı - Haber

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı" dedi. Türkiye, terörden arındırılmış bir güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı başlatmış ardından da ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonucunda harekata ara vermişti.

21.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:54

'nin güvenli bölge sağlamak için başlattığı Barış Pınar Harekatı, ABD ve ile varılan mutabakatlar sonucunda sonlandırılmıştı. ABD ve Rusya, harekatı sonlandırması karşılığında Türkiye'ye güvenli bölgeyi sağlayacağını taahhüt etmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı son açıklamaya göre 145 kilometre uzunlukta, 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı.

Akar ayrıca şunları söyledi:

"Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekat bölgesi temizlenmiş durumda. İçeride bazı kalıntılar olmakla beraber genel anlamda harekat alanı temizlenmiş durumda. Mutabakatların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanın doğusundan ve batısından tacizler olmaya devam ediyor. Ruslar ve ABD'lilerle konuşuyoruz. 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına alındı, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildi."

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Türkiye, Rusya, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
11:04 Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret
11:04 İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI
11:04 "Kıran-4" operasyonunda terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe
10:59 Başkan Oğuz'dan kooperatiflere destek
10:59 Kapadokya'da 178 kaçak yapı yıkıldı
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:29 Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler
09:51 En güzel köpek isimleri! Dişi köpek isimleri, erkek köpek isimleri
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:05:25