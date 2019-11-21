Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı

Türkiye'nin güvenli bölge sağlamak için başlattığı Barış Pınar Harekatı, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonucunda sonlandırılmıştı. ABD ve Rusya, harekatı sonlandırması karşılığında Türkiye'ye güvenli bölgeyi sağlayacağını taahhüt etmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı son açıklamaya göre 145 kilometre uzunlukta, 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı.

Akar ayrıca şunları söyledi:

"Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekat bölgesi temizlenmiş durumda. İçeride bazı kalıntılar olmakla beraber genel anlamda harekat alanı temizlenmiş durumda. Mutabakatların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanın doğusundan ve batısından tacizler olmaya devam ediyor. Ruslar ve ABD'lilerle konuşuyoruz. 4300 kilometrekarelik alan, 600 yerleşim yeri kontrol altına alındı, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildi."

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