Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mesaj: Oyalama olursa çalışmalar biter

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölge konusunda ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ettiklerini belirterek "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" dedi.

Akar, "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." ifadelerini kullandı.

"B VE C PLANLARIMIZ HAZIR"

Milli Savunma Bakanı, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarının temizlenmesi konusunda Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, "Amerika Birleşik Devletleri bizi oyalamaya çalışırsa B ve C planlarımız hazır. Harekatı yazın da yaparız, kışın da yaparız" dedi.

"ABD, GÖNÜLSÜZ SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR"

Güvenli bölge mutabakatı konusunda ABD'ye eleştiriler de yönelten Akar, "Bu bir tehdit değil. Bu bir ihtiyaç. 'ABD ile yapalım' derken bu bir zafiyet değil. Madem biz stratejik müttefikiz beraber yapalım. Burada her şey mükemmel mi? Değil. Zaman zaman yavaşlamalar oluyor, görüşmeler tekrarlanıyor. Gönülsüz yapıyorlar, süreç yavaş gidiyor." açıklamasında bulundu.

"KARA DEVRİYELERİ SAFHA SAFHA İLERLEYECEK"

Bakan Akar, kara devriyelerinin safha safha ilerleyerek, 440 kilometrelik alanın tamamını kapsayacağını söyledi ve nihai amaçlarının ise sınır hattı boyunca güvenli bölge oluşturmak olduğunu kaydetti.

Akar, "Bizim amacımız sınır hattı boyunca 30-40 kilometrelik güvenli bir bölge oluşturmak. Hudutlarımızın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak. Ardından da, şu anda ülkemizde misafir ettiğimiz suriyelilerin hiçbir ayrım yapmaksızın topraklarına dönmelerini temin etmek. Orada uygun evler yapmak suretiyle iskânlarını temin etmek ve sınır hattı boyunca istikrarlı bölge oluşturmak." dedi.

KOMANDO BİRLİKLERİMİZ BÖLGEDE

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe harekatının devam ettiğini belirten Akar, "Şimdi de Pençe-3 Operasyonu'nu genişletiyoruz. Komando birliklerimiz bölgede. Teröristlerin teslim olmaktan, bu işten vazgeçmekten başka çareleri yok. Kahraman Mehmetçik, bu hainlerin inlerine girmeyi ve buraları başlarına yıkmayı sürdürüyor. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam edecek." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki çabaların Astana süreci ve Soçi mutabakatı çerçevesinde devam ettiğini dile getiren Akar, şöyle dedi:

"Yeni bir mülteci akınının, yeni insanlık dramının yaşanmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. 16 Eylül'de Ankara'da düzenlenen üçlü zirvede, taraflarla bu konular görüşüldü ve yaklaşımımız, olaylara bakışımız bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgenin güvenliği, insanların huzuru için barış ve istikrara katkı vermeye devam edeceğiz. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de korumakta kararlıyız.

Bu konuda uluslararası hukuka bağlı kalmamız, iyi komşuluk ilişkilerini arzu etmemiz taviz ve zafiyet; 'hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz, hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız.' dememiz de tehdit olarak algılanmamalı. Yaklaşımımız gayet açık. Biz, rasyonel bir biçimde olması gerekenleri söylüyoruz.

Kıbrıs'ta kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yanayız. Ada'da barış, huzur ve istikrarın ancak bu şekilde sağlanacağını düşünüyoruz. Doğu Akdeniz'de de kaynakların adil paylaşımı yönünde ilkeli bir tutum sergiliyoruz.

1974'te Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını nasıl koruduysak, bugün de aynı kararlılıktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz."

Akar, şehit ve gazilerin asil milletin vefalı gönlünde sonsuza kadar yaşayacağını ifade ederek, "Vatanımızın, asil milletimizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve bedenlerinin bir parçasını kutsal vatan topraklarına emanet eden kahraman gazilerimiz, şanlı tarihimizin altın sayfalarında en müstesna yere sahiptir.

Fedakarlıklarınızın karşılığı yok. Bunun bilincindeyiz. Devletimiz ve milletimiz bugüne kadar yanınızda olduğu gibi bundan sonra da gururla yanınızda olacaktır." diye konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ve gazilerin kanını yerde bırakmayacaklarını vurgulayan Akar, "Ana, baba, eş ve özellikle evlatlarının gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

PENTAGON YETKİLİSİ SDG'YE SİLAH VE ARAÇ VERMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD ile Türkiye arasında Güvenli Bölge görüşmeleri sürerken, gazetecilere konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah, araç ve mühimmat desteği vermeye devam ettiğini söylemişti.

Pentagon radikal gruplarla mücadele çalışma grubu direktörü Chris Maier, "Kullanılmaya hazır silahlar ve araçları SDG'ye sağlamaya devam ediyoruz. Gönderdiğimiz destekle ilgili şeffafız. Her ay Türkiye'ye, bu silah ve araçların listesini içeren bir rapor gönderiyoruz" dedi.