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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rusya açıklaması: Kısa sürede ortak devriyeler başlayacak

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kabul törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok, ilerliyoruz." dedi.

29.10.2019 21:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonunda konuşanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile yapılan Soçi Mutabakatı gereği Rusya ile yapılacak orta devriyelerle ilgili konuştu. Akar, "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok, ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kabul törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok, ilerliyoruz." dedi.

Akar 'kimsenin toprağında gözümüz yok' ifadelerini kullanarak "Amacımız 440 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rusya açıklaması: Kısa sürede ortak devriyeler başlayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Hulusi Akar, Rusya, Politika, Güncel


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