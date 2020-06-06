Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, Harekat Merkezi'nde konuştu
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde konuştu.
06.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:05
Bakan Akar "Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse yapmaya devam edeceğiz"
Akar: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz.
Akar: "Yeni celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık. Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de hassasiyet gösteriyoruz"
Kaynak: AA
Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hulusi Akar, Güncel, Haber