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Son dakika: Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iftiralarına tepki: Bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Batı medyasında yer alan 'etnik temizlik' iftiralarına sert tepki göstererek "Bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle alakası yok" dedi.

26.10.2019 09:03

Milli Savunma Bakanı Akar, Soçi mutabakatının gayet normal ve planlandığı gibi gittiğini söyledi. Akar, "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız" dedi.

"BU KADAR KOLAY KULLANILACAK BİR LAF DEĞİL"

Batı medyasında yer alan 'Türkiye etnik temizlik yapıyor' iftiralarına da tepki gösteren Akar, "Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil. Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Son dakika: Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iftiralarına tepki: Bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil

Hulusi Akar, 29 Ekim, Soçi, Güncel

Kaynak: AA


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