Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede, İki Bakan İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularını ele aldı. Soçi mutabakatına zarar vermek amacıyla yapılan provakasyonların sürebileceğine vurgu yapıldı.

GÜNDEM İDLİB

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi.

SOÇİ MÜTABAKATI'NIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Soçi Mutabakatı'na zarar vermek maksadıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.