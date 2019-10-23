Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son durumu ve Türk-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Bakan Akar, "F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz. ABD'den Patriot sistemi alabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde gündeme gelebiliriz" dedi.
Reuters haber ajansı'na konuşan Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:
Gözlem noktalarının kurulması konusunu değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.
Türkiye, NATO müttefikleri tarafından anlaşılmak konusunda zorlanıyor.
Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok.
F-35 programı konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.
Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir
Yaptırım konusunun gündemden düşmesini bekliyoruz.
Almanya'nın güvenli bölge konusundaki önerisini yarın dinleyeceğiz.
NATO Türkiye'nin merkezidir.