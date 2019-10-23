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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının üstesinden gelebileceğini söyledi.

23.10.2019 18:12

Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son durumu ve Türk-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Bakan Akar, "F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz. ABD'den Patriot sistemi alabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde gündeme gelebiliriz" dedi.

Reuters haber ajansı'na konuşan Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Gözlem noktalarının kurulması konusunu değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.

Türkiye, NATO müttefikleri tarafından anlaşılmak konusunda zorlanıyor.

Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok.

F-35 programı konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.

Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Yaptırım konusunun gündemden düşmesini bekliyoruz.

Almanya'nın güvenli bölge konusundaki önerisini yarın dinleyeceğiz.

NATO Türkiye'nin merkezidir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye ABD'den Patriot sistemlerini satın alabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Türkiye, Ekonomi, Güncel

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