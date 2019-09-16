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Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

16.09.2019 13:31

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü. Bakan Akar, resmi ziyarette bulunan Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

İKİ ÜLKENİN ULUSAL MARŞLARI ÇALINDI

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, konuk bakan tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

BÖLGESEL GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI

Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve Hatami'nin, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

"TÜRKİYE İRAN İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, 2017 yılında İran ve Türkiye'nin tarihi, dini ve kültürel birlikteliğe sahip iki millet olduğuna işaret ederek, "Türkiye, savunma ve güvenlik açısından İran'ın dış politikasında önemli bir yere sahiptir." açıklaması yapmıştı.

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Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı

Hulusi Akar, İran, Politika, Güncel

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